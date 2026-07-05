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НовостиОбщество5 июля 2026 5:48

В Забайкалье осудили водителя с фальшивыми правами из Новосибирска

Мужчина предъявил фальшивый документ полицейским на трассе в Чернышевском районе
Виктория КУДАЕВА
Предъявленное удостоверение вызвало у инспекторов подозрения, документ изъяли.

Предъявленное удостоверение вызвало у инспекторов подозрения, документ изъяли.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкальском крае вынесли приговор жителю Новосибирской области, который использовал поддельное водительское удостоверение. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Чернышевский районный суд, 32-летний мужчина заказал в Сети фальшивые права с категориями В, С и СЕ. Покупка обошлась ему в 15 тысяч рублей.

- Летом 2025 года на федеральной трассе в Чернышевском районе сотрудники полиции остановили водителя для рядовой проверки документов. Предъявленное им удостоверение вызвало у инспекторов подозрения, документ изъяли, - говорится в сообщении.

По итогам расследования суд признал вину автомобилиста. Мужчине назначили 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также у него изъяли денежную сумму, равную стоимости мобильного телефона, который использовался при совершении правонарушения.