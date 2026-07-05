МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области 6 июля

В центральных, южных и верхнеленских районах ожидается сильный ветер и грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, погода в Иркутской области проверит жителей на прочность. По данным Иркутского гидрометцентра, которые приводит региональное ГУ МЧС, сразу несколько районов окажутся во власти стихии.

- 6 июля днем местами в центральных, южных и верхнеленских районах ожидается сильный юго-восточный ветер 15-17 м/с. В западных районах грозы, при грозах сильный северо-западный ветер 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

По области синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем в западных районах местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах утром туманы, ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Днем в центральных, южных и верхнеленских районах местами порывы 15-17 м/с, в западных районах при грозах северо-западный 15-20 м/с. Температура ночью +14,+19 градусов, в пониженных формах рельефа до +9 градусов, днем +30,+35 градусов, при натекании облачности до +25 градусов.

Главная угроза – лесные пожары. На большей части территории региона установилась высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Напомним, что сейчас в Иркутской области действует особый противопожарный режим.