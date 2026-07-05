Почти 1,5 тысячи жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей за неделю

Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 18247 обращений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области продолжается рост заболеваемости клещевыми инфекциями. За последнюю неделю за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1467 пострадавших. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 18247 обращений, из них 4226 – дети. Подтверждены 43 случая заболевания клещевым энцефалитом, 33 случая - клещевым боррелиозом и 8 – риккетсиозом. Лабораторно исследовано 12906 клещей, из которых 3908 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 162 – вирусным клещевым энцефалитом, 911 – другими клещевыми инфекциями, - говорится в сообщении.

Специалисты напоминают базовые правила безопасности при выезде на природу: надевать светлую закрытую одежду; использовать репелленты; осматривать себя и близких каждые два часа. Если клещ все-таки присосался, ни в коем случае не выдергивать его руками и не заливать маслом. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.