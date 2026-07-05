Геннадий Сыроватский из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Жизнь военнослужащего оборвалась 29 мая 2026 года. Фото: администрация МО "Эхирит-Булагатский район"

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Геннадий Сыроватский из Эхирит-Булагатского района. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Геннадий Осодоев. Жизнь военнослужащего оборвалась 29 мая 2026 года. Ему было 38 лет.

- Администрация и Дума МО «Эхирит-Булагатский район», администрация МО «Захальское» выражают глубочайшие соболезнования отцу Василию Васильевичу Сыроватскому, братьям, сестре, племянникам и всем землякам погибшего. Светлая память о Геннадии Васильевиче навсегда останется в наших сердцах! – говорится в сообщении.

Геннадий заключил контракт с Министерством обороны в сентябре 2025 года. Служил в составе мотострелковых войск, принимал участие в боях в поселке Шахово Донецкой Народной Республики. За время службы Геннадий трижды был ранен, но после лечения в госпиталях возвращался в строй. Боевые товарищи помнят его как стойкого воина. За доблесть он был удостоен наград и имел статус ветерана боевых действий. 29 мая 2026 года в районе населенного пункта Торецкое Добропольского муниципального округа ДНР боец пал смертью храбрых.