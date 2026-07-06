В Иркутской области установили охранную зону для «Игирминского соснового бора» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области определили границы охранной территории для памятника природы, известного как «Игирминский сосновый бор». Документ, устанавливающий новые меры защиты, подписал глава региона Игорь Кобзев.

Данное решение призвано сохранить уникальный природный объект, который расположен в Нижнеилимском районе.

Игирминский бор - это особо ценный ландшафт, представляющий собой сухие сосновые леса южно-таёжного типа, произрастающие на кварцевых песках. С одной стороны массив омывается водами Игирминского залива, с другой Усть-Илимского водохранилища.

Благодаря своему расположению в долине реки Илим, этот лесной массив выполняет важные функции: защищает почву от эрозии и регулирует водный режим территории.

- Установление охранной зоны необходимо для того, чтобы оградить памятник природы от неблагоприятного антропогенного влияния и обеспечить сохранность ценных лесных насаждений, - прокомментировала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

В Иркутской области системно продолжается работа по формированию охранных зон вокруг особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день такие зоны установлены уже для 49 памятников природы регионального значения.