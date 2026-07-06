В Бурятии мужчина получил ожог руки из-за искры у канистры с бензином Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бичурском районе Бурятии из-за возгорания канистры с бензином пострадал человек.

- Инцидент произошёл 5 июля в селе Бичура. Мужчина 2004 года рождения занимался ремонтом автомобиля в гараже и использовал угловую шлифовальную машину, - сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.

Как сообщает Номер один, рядом с местом работ находилась пятилитровая пластиковая канистра с бензином. В процессе резки металла горячие искры попали на ёмкость с горючим, и она воспламенилась. В результате мужчина получил ожог III степени кисти левой руки.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает: категорически запрещено проводить любые работы с использованием открытого огня, сварки или искрообразующего инструмента вблизи легковоспламеняющихся жидкостей. Храните горюче-смазочные материалы только в металлической таре.