В Листвянке за выходные полицейские нашли 9 нарушителей на воде. Фото: Транспортная полиция Прибайкалья

В минувшие выходные в Листвянке транспортные полицейские провели рейды на акватории озера Байкал.

- В ходе мероприятий выявлены 9 судоводителей, нарушивших правила эксплуатации судов и обеспечения безопасности пассажиров, - сообщает Транспортная полиция Прибайкалья.

В Листвянке за выходные полицейские нашли 9 нарушителей на воде Видео: Транспортная полиция Прибайкалья

Двое из нарушителей перевозили туристов без спасательных жилетов, ещё семь судоводителей привлечены за нарушения правил эксплуатации судов. На трёх катерах была превышена установленная пассажировместимость, двое управляли судами без необходимых документов, ещё двое вышли в акваторию на недостаточно оснащённых катерах.

В отношении всех нарушителей составлены материалы, которые переданы в компетентные органы для принятия правовых решений.

Транспортная полиция Прибайкалья напоминает: несоблюдение правил безопасности на воде может повлечь трагические последствия.