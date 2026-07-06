В Иркутске 7 июля ожидаются дождь и до +25, в области - грозы и до +37 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Иркутского гидрометцентра, в областном центре 7 июля будет облачно. Ночью возможен небольшой дождь, днём осадки усилятся до умеренных. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западный, его скорость составит 5–10 м/с. Температура воздуха ночью - от +17 до +19, днём столбики термометров покажут не выше +25.

На большей части территории области ожидается переменная облачность. В западных, северо-западных, центральных и южных районах ночью, а днём практически повсеместно пройдут кратковременные, местами ливневые дожди с грозами.

В отдельных районах возможен град. Северо-восток региона осадков не увидит, зато утром кое-где могут появиться туманы.

Ветер будет дуть с юго-востока или юго-запада, затем развернётся на северо-западный, его скорость - 5–10 м/с, днём порывы местами достигнут 15–20 м/с. Ночью температура составит от +14 до +19, днём - от +25 до +30, местами прохладнее - +16…+21, тогда как в северных районах воздух прогреется до +32…+37.