В ДТП в Усолье-Сибирском пострадали семь человек, трое из них - дети Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Усолье-Сибирском прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних.

- Авария произошла 5 июля на регулируемом перекрёстке проспекта Комсомольский и улицы Коростова, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Водитель автомобиля «Тойота Королла Тоуринг» столкнулся с «Тойотой Королла Премиум», после чего первую иномарку отбросило на стоящий перед светофором «Киа Рио».

В ДТП в Усолье-Сибирском пострадали семь человек, трое из них - дети

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась семи участникам. В больницу доставлены водители обеих «Тойот», а также пять пассажиров, среди которых дети в возрасте 4, 10 и 11 лет.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.