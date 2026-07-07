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НовостиДом. Семья7 июля 2026 3:50

В Нижнеилимском районе медведь вышел к людям

Хищника заметили на окраине населённого пункта, никто не пострадал
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Нижнеилимском районе медведь вышел к людям

В Нижнеилимском районе медведь вышел к людям

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Нижнеилимском районе полицейские зафиксировали факт выхода медведя к людям.

- 6 июля в дежурную часть поступил звонок от жительницы посёлка Новая Игирма. Женщина рассказала, что видела хищника в районе предприятия на окраине населённого пункта, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

На место происшествия выехали полицейские и представители службы по охране и использованию животного мира.

В ходе патрулирования территории дикого зверя обнаружить не удалось. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Участковый провёл с местными жителями профилактические беседы. Полиция напоминает: при встрече с медведем не пытайтесь его подкармливать и не провоцируйте, держите безопасную дистанцию и не приближайтесь к нему.

При появлении хищника в населённом пункте незамедлительно сообщайте в экстренные службы.