В Нижнеилимском районе медведь вышел к людям Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Нижнеилимском районе полицейские зафиксировали факт выхода медведя к людям.

- 6 июля в дежурную часть поступил звонок от жительницы посёлка Новая Игирма. Женщина рассказала, что видела хищника в районе предприятия на окраине населённого пункта, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

На место происшествия выехали полицейские и представители службы по охране и использованию животного мира.

В ходе патрулирования территории дикого зверя обнаружить не удалось. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Участковый провёл с местными жителями профилактические беседы. Полиция напоминает: при встрече с медведем не пытайтесь его подкармливать и не провоцируйте, держите безопасную дистанцию и не приближайтесь к нему.

При появлении хищника в населённом пункте незамедлительно сообщайте в экстренные службы.