Житель Иркутска продал машину и перевёл мошенникам 1 млн рублей

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В Иркутске 63-летний местный житель лишился крупной суммы и автомобиля, попавшись на уловку мошенников.
Всё началось с сообщения в мессенджере: неизвестные попросили назвать код из СМС под предлогом исключения из общедомового чата.
Затем мужчине позвонил лжесотрудник госорганизации и заявил, что от его имени оформлена доверенность, а со счетов якобы финансируют террористов.
Следуя инструкциям аферистов, пенсионер перевёл через банкомат 280 тысяч рублей, продал принадлежащий ему автомобиль «Киа-Рио», а вырученные деньги также отправил на «безопасный счёт».
- Общая сумма похищенного превысила 1 млн рублей. После получения денег мошенники перестали выходить на связь, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Заведено уголовное дело по статье - мошенничество в особо крупном размере.