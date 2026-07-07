Житель Иркутска продал машину и перевёл мошенникам 1 млн рублей из-за звонка лжесотрудника Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 63-летний местный житель лишился крупной суммы и автомобиля, попавшись на уловку мошенников.

Всё началось с сообщения в мессенджере: неизвестные попросили назвать код из СМС под предлогом исключения из общедомового чата.

Затем мужчине позвонил лжесотрудник госорганизации и заявил, что от его имени оформлена доверенность, а со счетов якобы финансируют террористов.

Следуя инструкциям аферистов, пенсионер перевёл через банкомат 280 тысяч рублей, продал принадлежащий ему автомобиль «Киа-Рио», а вырученные деньги также отправил на «безопасный счёт».

- Общая сумма похищенного превысила 1 млн рублей. После получения денег мошенники перестали выходить на связь, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Заведено уголовное дело по статье - мошенничество в особо крупном размере.