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НовостиОбщество7 июля 2026 4:41

Жительницу Иркутска осудили за трату 350 тысяч рублей с соцконтракта на себя

Деньги выделяли на открытие детской игровой комнаты, но бизнес так и не начал работать
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Жительницу Иркутска осудили за трату 350 тысяч рублей с соцконтракта на себя

Жительницу Иркутска осудили за трату 350 тысяч рублей с соцконтракта на себя

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 31-летней местной жительницы.

- В 2024 году подсудимая заключила с управлением соцзащиты социальный контракт на получение 350 тысяч рублей для открытия детской игровой комнаты в Ленинском районе. Однако полученные деньги женщина не направила на развитие бизнеса, необходимые товары не приобрела, а большую часть средств потратила на личные нужды, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Ущерб региональному министерству социального развития, опеки и попечительства составил 345 тысяч рублей.

В судебном заседании осуждённая признала вину частично и возместила лишь 5 тысяч рублей. Суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Также с неё взыскали оставшуюся сумму ущерба в размере 345 тысяч рублей.