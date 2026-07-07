За сутки в Иркутской области потушили девять лесных пожаров

За сутки в Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области за минувшие сутки, 6 июля, удалось справиться с девятью лесными пожарами. В этот день возникло шесть новых очагов, охвативших в общей сложности 13,1 гектара. Три из них были потушены в день появления - их площадь составила 8,9 гектара.

- Параллельно ликвидировали ещё шесть возгораний, которые возникли ранее, - они занимали 237,9 гектара. На тушении работали 268 человек и 55 единиц спецтехники, - сообщает правительство Иркутской области.

Авиация также была задействована: 21 воздушное судно совершало облёты и доставляло пожарных к местам работ, общий налёт превысил 97 часов.

Утром 7 июля в регионе продолжают действовать семь очагов. Один из них, в Усть-Илимском районе, локализован на площади 3,5 гектара.

Остальные шесть горят на общей площади 631,1 гектара, причём один из них - крупный, который находится в Катангском районе.

Для контроля обстановки и оперативного реагирования ведётся ежедневный мониторинг.

7 июля на патрулирование вышли 97 групп, в которых задействованы 222 человека.