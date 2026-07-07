Работникам охранной организации не платили зарплату три месяца - около 380 тысяч

Работникам охранной организации не платили зарплату три месяца - долг превысил 380 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пензе прокуратура Железнодорожного района раскрыла факт систематического неисполнения трудовых обязательств.

- Проверка показала, что 23 работника местного охранного предприятия с марта текущего года не получали причитающихся им выплат. Долг организации перед персоналом превышает 380 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Пензенской области

- Надзорное ведомство направило собранный материал в следствие. На его основе было завело дело по статье, которая предусматривает ответственность за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, - сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Прокуратура оставила за собой контроль за ходом расследования и восстановлением прав пострадавших сотрудников.