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НовостиОбщество7 июля 2026 6:35

Работникам охранной организации не платили зарплату три месяца - около 380 тысяч

В Пензе завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Работникам охранной организации не платили зарплату три месяца - долг превысил 380 тысяч рублей

Работникам охранной организации не платили зарплату три месяца - долг превысил 380 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пензе прокуратура Железнодорожного района раскрыла факт систематического неисполнения трудовых обязательств.

- Проверка показала, что 23 работника местного охранного предприятия с марта текущего года не получали причитающихся им выплат. Долг организации перед персоналом превышает 380 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Пензенской области

- Надзорное ведомство направило собранный материал в следствие. На его основе было завело дело по статье, которая предусматривает ответственность за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев, - сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Прокуратура оставила за собой контроль за ходом расследования и восстановлением прав пострадавших сотрудников.