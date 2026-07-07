В Иркутской области обновится система распределения денег на образование

- Количество денег не изменится, но будет более справедливое распределение между муниципальными образованиями, - прокомментировал Дмитрий Мясников. Фото: Официальный канал Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия".

В Иркутской области будет изменён порядок начисления денег для системы образования. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон “Об отдельных вопросах образования в Иркутской области” 7 июля рассмотрели депутаты регионального Заксобрания на заседании фракции “Единой России”.

Как отметил председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания Дмитрий Мясников, до сих пор муниципалитеты получали субвенцию на работу школ, исходя из данных по количеству учеников полутора-двухлетней давности. Основанием была официальная статистика Росстата. Теперь за основу будут браться оперативные цифры, передаваемые в муниципальные департаменты образования непосредственно от школ.

- Условно говоря, после 1 сентября школы загружают в информационную систему данные, сколько учеников у них есть. И эта оперативная информация берется в основание расчета субвенции. На зарплату учителям и воспитателям в год у нас уходит порядка 64 млрд рублей. Распределение этой суммы между муниципалитетами зависит, в том числе, и от численности учеников. Количество денег не изменится, но будет более справедливое распределение между муниципальными образованиями,

- прокомментировал Дмитрий Мясников

Прежняя система расчетов была выгодна муниципалитетам, в которых сокращалась численность учеников и крайне невыгодна территориям с растущей численностью детей. Хронически недополучал средства Иркутский муниципальный округ, куда за год переезжает до полутора-двух тысяч новых учеников.

Как отметила председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Заксобрания Галина Кудрявцева, об изменении системы расчета субвенции на образование заговорили несколько лет назад. В частности, этот вопрос обсуждался совместно депутатами Заксобрания – членами фракции “Единой России” и представителями правительства Иркутской области. Законопроект внесён губернатором Игорем Кобзевым.