Горячую воду отключат в части Иркутска с 17 по 24 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Горячую воду отключат в Правобережном округе Иркутска с 17 по 24 июля 2026 года. Об этом сообщает оператор тепловых сетей.

- Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях канализации по улице Напольной. Придется вскрыть и тепловую сеть, - предупреждает оператор.

Тазики и кипятильники понадобятся всем тем, кто живет на улице Баррикад, Слюдянской, Сарафановской, Освобождения и Напольной. Восемь дней без удобств, зато специалисты удостоверятся, что отопительный сезон пройдет без срывов. Все неполадки исправят, сломанные детали заменят. Поэтому наберитесь терпения!

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что трагически оборвалась жизнь 22-летней студентки. Девушка попала под гусеничный вездеход. За рулем сидела пьяная сотрудница геологоразведочного предприятия - она перепутала передачи и задавила практикантку насмерть. Читайте подробности.