Иркутский фотограф опубликовал снимки «космической медузы». Фото: Станислав Татарников.

Вечером 14 июля 2026 года жители Иркутска заметили в небе странное светящееся пятно, и теперь стало понятно, как именно оно выглядело. Один из городских фотографов успел сделать снимки редкого явления, которое называют «космической медузой». Она возникает, когда солнечный свет отражается от выхлопных газов ракеты на огромной высоте. Если приглядеться, фигура напоминает гигантское морское существо.

"Медуза" возникает, когда солнечный свет отражается от выхлопных газов ракеты на огромной высоте. Фото: Станислав Татарников.

Сам пуск провели с космодрома Байконур в 17:48 по Москве. Ракета «Союз 2.1а» отправила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29», на борту которого находились трое: Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон. Полет до Международной космической станции занял около трех часов по сверхбыстрой схеме. Стыковка прошла штатно, после открытия люков экипаж перебрался на борт МКС. Впереди у космонавтов 261 сутки работы и 38 научных экспериментов.

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