Рассказываем, где отключат горячую воду в Иркутске с 27 июля по 6 августа

Горячую воду отключат в Октябрьском округе Иркутска с 27 июля по 6 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Иркутск вновь останется без горячей воды более чем на десять дней из-за подготовки к отопительному сезону. На этот раз ограничения затронут Октябрьский округ - жильцы десятков домов будут без удобств с 27 июля по 6 августа 2026 года включительно.

Отключения коснутся квартир и офисов на улицах Красноказачьей, Зверева, Станиславского, Депутатской, Байкальской, Атласова, Цимлянской, Донской, Карла Либкнехта, Волжской, Лыткина, Советской, Пискунова, Яндринцева, Трилиссера и других. Полный список адресов можно найти в карточках от оператора тепловых сетей ниже.

Температура воды снизится до 40 градусов уже ночью 26 июля. Ограничения вводятся для проверки оборудования, испытаний и ремонта. Это поможет избежать проблем с отоплением зимой, поэтому стоит набраться терпения и запастись тазиками и кипятильниками.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

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