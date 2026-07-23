Очереди на паром к Ольхону сократились после полудня 23 июля Фото: WEACOM

Сегодня, 23 июля, на паромной переправе к острову Ольхон наблюдались очереди, однако к 15:00 они практически сошли на нет.

Утром около 9:30 со стороны Сахюрты стояли более 20 машин, длина очереди достигала около 400 метров.

Очередь на Ольхон в 9:30 Фото: WEACOM

С острова небольшая очередь, около 10 автомобилей, начала появляться только к 14:00.

Однако к трём часам дня переправа работала в штатном режиме без скопления транспорта.

Очередь с Ольхона в 15:00

КП-Иркутск ранее рассказывала, что сейчас перевозку пассажиров и автомобилей обеспечивают только два парома - «Ольхонские ворота» и «Дорожник». Третье судно, «Семен Батагаев», находится на ремонте с июня, из-за чего время ожидания заметно выросло.

Очередь на паром в 15:00

В министерстве транспорта Иркутской области пообещали, что третий паром выйдет на линию до 26 июля.

Это должно сократить очереди на паром на Ольхон, которые даже в будни скапливаются на подъезде к переправе.

Также в ведомстве прорабатывают возможность приоритетного проезда для местных жителей Ольхона.

Пока право внеочередного заезда имеют только рейсовые автобусы, оперативные службы и спецтранспорт.