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НовостиОбщество26 июля 2026 4:12

В Иркутске 26 июля отключат свет в Ленинском, Свердловском и Смоленщине

Энергетики проверяют релейную защиту и фазировку
Василина ИКОННИКОВА
В Иркутске 26 июля отключат свет в Ленинском, Свердловском и Смоленщине

В Иркутске 26 июля отключат свет в Ленинском, Свердловском и Смоленщине

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 26 июля пройдут плановые отключения электроэнергии. Энергетики будут проводить работы на сетях сразу в нескольких районах. В Ленинском округе и в Смоленщине света не будет с 12:00 до 20:00, но отключать будут ненадолго - по 10 минут. Это нужно для контроля релейной защиты и автоматики.

«Электроснабжение будет ограничено для проведения плановых работ на электрических сетях», - сообщили в ИЭСК.

Отключение света в Иркутске 26 июля 2026 Фото: Свет38/@svetpriangaria38

Отключение света в Иркутске 26 июля 2026 Фото: Свет38/@svetpriangaria38

В Свердловском районе график жестче: электричества не будет с полуночи до пяти утра. Там специалисты проверяют фазировку кабельных линий. Под отключение попадают улицы Воронежская, Еланская, Еловая, Ереванская, Кряжева, Медведева, Чукотская, а также переулки и набережные в районе Каи и Иркута. Полностью останутся без света СНТ «Железнодорожник».

Отключение света в Иркутске 26 июля 2026 Фото: Свет38/@svetpriangaria38

Отключение света в Иркутске 26 июля 2026 Фото: Свет38/@svetpriangaria38

В Смоленщине, помимо кратковременных отключений в дневное время, света не будет в садоводствах «Нива», «Путеец», «Цветные Камни» и ДНТ «Верхняя Смоленщина». Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Отключение света в Иркутске 26 июля 2026 Фото: Свет38/@svetpriangaria38

Отключение света в Иркутске 26 июля 2026 Фото: Свет38/@svetpriangaria38