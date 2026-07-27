На переправе к Ольхону нет очередей, дороги свободны

На паромной переправе к острову Ольхон сегодня свободные дороги - очередей со стороны материка и с острова нет.
Автомобили подъезжают к причалу и заезжают на полупустые паромы без длительного ожидания. Паромы «Ольхонские ворота» и «Дорожник» работают в штатном режиме, перевозка машин и пассажиров идёт по графику.
Напомним, что недавно на линию запустили третий паром «Семён Батагаев», который некоторое время находился на ремонте. Его выход сократил время ожидания в пиковые часы.
Туристы и местные жители могут планировать поездки без опасений оказаться в пробке в очереди на паром на Ольхон.