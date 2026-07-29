54 клеща на одной мордочке: чихуахуа оказалась на грани жизни и смерти после пикника на природе

Хозяева маленькой чихуахуа не сразу поняли, что случилось с их питомцем. Фото: Ассоциация ветеринарии Иркутской области.

Хозяева маленькой чихуахуа не сразу поняли, что случилось с их питомцем. Собака вдруг стала вялой, перестала играть и почти не двигалась. А ведь совсем недавно она весело бегала по берегу с высокой травой - семья выезжала на пикник.

Причину выяснили в Уриковской ветклинике. Заведующая Дарья Чехонядская при осмотре ахнула: крошечная собака была буквально усыпана клещами!

Только с одной мордочки сняли 54 паразита! Фото: Ассоциация ветеринарии Иркутской области.

- Только с одной мордочки мы сняли 54 паразита, - рассказала ветврач. - И это не считая тех, что присосались к телу. Всех клещей извлекли, шерсть обработали специальными препаратами, а собаке назначили медикаментозное лечение. Малышке повезло - хозяева вовремя забили тревогу.

Ветеринары напоминают: для собак особенно опасны иксодовые клещи. Они питаются кровью и переносят тяжелые инфекции. Спасти питомца могут простые меры: таблетки от блох и клещей, капли или спреи на холку, а главное - тщательный осмотр и вычесывание после каждой прогулки. Особенно если вы выбрались на природу.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 6-летний мальчик лишился 80 см кишечника и едва не погиб из-за ошибки врача-педиатра. Читайте подробности.