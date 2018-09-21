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Фото дня - Иркутск

Погода в Иркутске, похоже, начинает улучшаться. Ночью 21 сентября прошел небольшой дождь, а вот днем осадков не ожидается.

В Иркутске снова дождь. Но мы улыбаемся, несмотря ни на что!

Иркутский фотохудожник Владимир Харитонов представил альбом о Евгении Евтушенко "Я сибирской породы"

Первая победа сезона: ангарский ХК «Ермак» в гостях обыграл «Южный Урал»

После жаркого воскресенья, синоптики обещают, что первый рабочий день новой рабочей недели нас вновь порадует отличной погодой

Новым питомцем Иркутской зоогалереи стал узорчатый полоз. Зиму она проведет там, а потом рептилию отпустят в естественную среду обитания.

Более четырехсот тонн мусора собрали волонтеры на Байкале

Осень постепенно начинает вступать в свои права в Иркутске. Во вторник, 11 сентября синоптики обещают в нашем городе облачную с прояснениями погоду

Главное событие сентября в Иркутске - фестиваль "Звезды на Байкале".

Осень в Иркутске: начало сентября выдалось неожиданно прохладным. Температура воздуха утром опускается до нуля градусов.
Новости 24
Директор иркутской фирмы получил срок за нападение на помощницу прокурора
Снова неудача: «Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику» на Кубке России по бенди
Энергетики подали в суд на семью из Иркутска: выяснилось, что за услуги жильцы платили другой компании
Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране
Стали известны имена лауреатов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибири
Наказание за допинг: тренера иркутского фитнес-клуба осудили за контрабанду
Бюст святителя Софрония открыли у собора Богоявления в Иркутске
Внедорожник опрокинулся после ДТП в Тайшете: пострадали двое
В домах многодетных семей в Иркутске бесплатно устанавливают дымовые извещатели
Детсад построят в иркутском микрорайоне Первомайский к 2020 году
Памятник десантникам открыли в Иркутске
Чуть не убил за клюкву: в Иркутской области осудили мужчину за нападение на сборщика ягоды
Гастроли Камчатского театра драмы и комедии начались в Иркутске
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»
Грузовик «Вольво» столкнулся с КАМАЗом на трассе в Бурятии: погибли два человека
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Смертельное ДТП в Тайшетском районе: 19-летний водитель «Жигулей» сбил пешехода, и скрылся
Традиционная выставка «Твой выпускной 2019» пройдет в Иркутске 23 сентября 2018 года