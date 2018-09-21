Фото дня - Иркутск

Погода в Иркутске, похоже, начинает улучшаться. Ночью 21 сентября прошел небольшой дождь, а вот днем осадков не ожидается.

В Иркутске снова дождь. Но мы улыбаемся, несмотря ни на что!

Иркутский фотохудожник Владимир Харитонов представил альбом о Евгении Евтушенко "Я сибирской породы"

Первая победа сезона: ангарский ХК «Ермак» в гостях обыграл «Южный Урал»

После жаркого воскресенья, синоптики обещают, что первый рабочий день новой рабочей недели нас вновь порадует отличной погодой

Новым питомцем Иркутской зоогалереи стал узорчатый полоз. Зиму она проведет там, а потом рептилию отпустят в естественную среду обитания.

Более четырехсот тонн мусора собрали волонтеры на Байкале

Осень постепенно начинает вступать в свои права в Иркутске. Во вторник, 11 сентября синоптики обещают в нашем городе облачную с прояснениями погоду

Главное событие сентября в Иркутске - фестиваль "Звезды на Байкале".

Осень в Иркутске: начало сентября выдалось неожиданно прохладным. Температура воздуха утром опускается до нуля градусов.