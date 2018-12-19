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Фото дня - Иркутск

Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России

Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место

Ирина Долгова завоевала бронзу международного турнира по дзюдо «Мастерс»

Скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала» появилась на острове Ольхон

Кубок мира по санному спорту: спортсмены из Иркутской области завоевали золотые медали на этапах в США

В Иркутске провели первый Кубок области по фридайвингу «BaikalFree»

Кубок России по дзюдо: Иркутский спортсмен Алим Калаев занял на турнире в Ханты-Мансийске третье место

Иркутск и Байкал как на ладони. Корреспонденты "Комсомолки" пролетели над городом на легкомоторном самолете на высоте птичьего полета

Аномальные холода в Иркутске продолжаются, синоптики отмечают что для этого времени года температура на 7-13 градусов ниже обычного

Всероссийский турнир по рукопашному бою начался в Иркутске 6 декабря

Аномальные холода продолжаются, иркутяне, одевайтесь теплее!
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 21 декабря похолодает
Водителя, сбившего 14-летнюю школьницу в Усть-Илимске, разыскивают в Иркутской области
Прорыв трубы ликвидировали в районе микрорайона Союз в Иркутске
Железный занавес: в Иркутской области за 55 неоплаченных штрафов гражданину Таджикистана запретили выезд из России
В поселке Молодежном Иркутского района открыли новую поликлинику
На ремонт разгерметизированной скважины в Иркутской области выделят 400 тысяч рублей
Это ради детей: начальница почтового отделения в Иркутской области воровала из кассы, чтобы купить подарки
Почти 500 школ проверили в Иркутской области перед новогодними каникулами
Законодательство по охране озера Байкал будет актуализировано
38-летний житель Иркутска создал нарколабораторию в подвале своего дома
Водителя, сбившего пожилую женщину и 11-летнего ребенка, ищут в Иркутске
Губернатор Приангарья посетил Российский детский фонд
Иркутская область получила федеральные деньги на строительство объектов спорта
Губернатор Приангарья встретился с министром науки и высшего образования России
В Иркутске обсудили проблемы дорожного движения: предложено более 20 новых развязок
АО «Ангарскцемент» организовало X традиционный «Турнир партнёров»
«Ростелеком» открыл в Иркутске первый модернизированный B2B-офис
Кредитный обман: житель Ангарска перевел мошенникам почти 27 тысяч рублей в качестве "комиссии" по кредиту
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД