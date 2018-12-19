Фото дня - Иркутск

Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России

Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место

Ирина Долгова завоевала бронзу международного турнира по дзюдо «Мастерс»

Скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала» появилась на острове Ольхон

Кубок мира по санному спорту: спортсмены из Иркутской области завоевали золотые медали на этапах в США

В Иркутске провели первый Кубок области по фридайвингу «BaikalFree»

Кубок России по дзюдо: Иркутский спортсмен Алим Калаев занял на турнире в Ханты-Мансийске третье место

Иркутск и Байкал как на ладони. Корреспонденты "Комсомолки" пролетели над городом на легкомоторном самолете на высоте птичьего полета

Аномальные холода в Иркутске продолжаются, синоптики отмечают что для этого времени года температура на 7-13 градусов ниже обычного

Всероссийский турнир по рукопашному бою начался в Иркутске 6 декабря

Аномальные холода продолжаются, иркутяне, одевайтесь теплее!