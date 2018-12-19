Фото дня - Иркутск

Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место
Ирина Долгова завоевала бронзу международного турнира по дзюдо «Мастерс»
Скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала» появилась на острове Ольхон
Кубок мира по санному спорту: спортсмены из Иркутской области завоевали золотые медали на этапах в США
В Иркутске провели первый Кубок области по фридайвингу «BaikalFree»
Кубок России по дзюдо: Иркутский спортсмен Алим Калаев занял на турнире в Ханты-Мансийске третье место
Иркутск и Байкал как на ладони. Корреспонденты "Комсомолки" пролетели над городом на легкомоторном самолете на высоте птичьего полета
Аномальные холода в Иркутске продолжаются, синоптики отмечают что для этого времени года температура на 7-13 градусов ниже обычного
Всероссийский турнир по рукопашному бою начался в Иркутске 6 декабря
Аномальные холода продолжаются, иркутяне, одевайтесь теплее!