Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии

Два этапа международного ралли-марафона «Шелковый путь» прошли в Иркутской области и Бурятии