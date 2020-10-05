2020-10-06T09:08:24+03:00
Тема дня - Иркутск
Сергей ШМИДТ

"Не только о политике 2.0": интервью с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Степаном Франтенко. Серия 2

"Не только о политике 2.0": интервью с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Степаном Франтенко. Серия 2"Не только о политике 2.0": интервью с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Степаном Франтенко. Серия 2Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

"Не только о политике 2.0": интервью с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Степаном Франтенко. Серия 2

"Не только о политике 2.0": интервью с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Степаном Франтенко. Серия 2

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