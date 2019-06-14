2019-06-14T14:42:13+03:00
Картина недели - Иркутск
Наталья КРАВЧЕНКОСергей ШМИДТ

"Картина недели" на радио "Комсомольская правда", новые политические и экономические вызовы. Насколько реальна четырехдневка, предложенная премьером Дмитрием Медведевым

Картина недели - ИркутскКартина недели - Иркутск

в студии Наталья Кравченко; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Алексей Черкашин - руководитель юридической компании ВС Консалт, юрист без страха и упрека; Антон Баталин - маркетолог и политтехнолог

"Картина недели" на радио "Комсомольская правда", новые политические и экономические вызовы. Насколько реальна четырехдневка, предложенная премьером Дмитрием Медведевым

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