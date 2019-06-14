"Картина недели" на радио "Комсомольская правда", новые политические и экономические вызовы. Насколько реальна четырехдневка, предложенная премьером Дмитрием Медведевым
в студии Наталья Кравченко; Сергей Шмидт - политолог, публицист; Алексей Черкашин - руководитель юридической компании ВС Консалт, юрист без страха и упрека; Антон Баталин - маркетолог и политтехнолог
"Картина недели" на радио "Комсомольская правда", новые политические и экономические вызовы. Насколько реальна четырехдневка, предложенная премьером Дмитрием Медведевым