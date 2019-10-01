2019-10-01T07:14:53+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Как купить айфон в рассрочку и сэкономить? О чем подумать, прежде, чем оформить кредит? Как работает банкротство физических лиц?

Игорь Льгов - руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющийИгорь Льгов - руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющий

Сегодня день рождения отмечает руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющий Игорь Льгов! Празднуем в эфире на радио “Комсомольская правда” и даем советы слушателям: как выбраться из долговой ямы?

Как купить айфон в рассрочку и сэкономить? О чем подумать, прежде, чем оформить кредит? Как работает банкротство физических лиц?

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