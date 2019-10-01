Как купить айфон в рассрочку и сэкономить? О чем подумать, прежде, чем оформить кредит? Как работает банкротство физических лиц?
Игорь Льгов - руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющий
Сегодня день рождения отмечает руководитель правового центра Кредитофф, арбитражный управляющий Игорь Льгов! Празднуем в эфире на радио “Комсомольская правда” и даем советы слушателям: как выбраться из долговой ямы?
Как купить айфон в рассрочку и сэкономить? О чем подумать, прежде, чем оформить кредит? Как работает банкротство физических лиц?
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