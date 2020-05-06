Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт
«Классика против коронавируса». Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт. На сцене - губернаторский симфонический оркестр областной филармонии.
«Классика против коронавируса». Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт. На сцене - губернаторский симфонический оркестр областной филармонии.
«Классика против коронавируса». Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт. На сцене - губернаторский симфонический оркестр областной филармонии.
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