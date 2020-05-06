2020-05-07T09:16:02+03:00
Тема дня - Иркутск
Евгения ДМИТРИЕВА

Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт

«Классика против коронавируса». Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт. На сцене - губернаторский симфонический оркестр областной филармонии.«Классика против коронавируса». Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт. На сцене - губернаторский симфонический оркестр областной филармонии.

«Классика против коронавируса». Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт. На сцене - губернаторский симфонический оркестр областной филармонии.

«Классика против коронавируса». Уже завтра в Иркутске пройдет новый он-лайн концерт. На сцене - губернаторский симфонический оркестр областной филармонии.

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 32.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Марта 2020 13:16 - 13:44

Тема дня - Иркутск

Тема: Врио губернатора Игорь Кобзев огласил послание о положении дел в Иркутской области и рассказал об основных направлениях областной государственной политики на 2020 год

В студии: Евгения ДМИТРИЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Иркутской области безработные смогут освоить новую профессию
Крупные лесные пожары ожидаются в Иркутской области 8 мая
Мотоциклист без прав сбил 16-летнего подростка в Иркутской области
Игорь Кобзев сообщил, когда в Иркутске будет разработан план выхода из режима ограничений
В Иркутской области разработают план поэтапного выхода из режима ограничений
Версия: в Иркутске водитель сбил знакомого и уехал с места ДТП
Водителей с признаками ОРВИ с постов на границе Бурятии отвозят в инфекционку Улан-Удэ
Волонтеры горячей линии прочитают детям рассказы о войне к 75-летию Победы
25 воинских захоронений восстановят в Иркутской области в этом году
«Песни нашей Победы»: смотрите онлайн- трансляцию концерта 9 мая в 12.00
Акцию «Память жива» запустило Заксобрание Иркутской области
ФСБ изъяла у трех жителей Братска арсенал оружия и боеприпасов
Стало известно, как в Иркутске пройдет акция «Георгиевская ленточка» онлайн
Еще у 18 человек подтвердился коронавирус 7 мая в Иркутской области