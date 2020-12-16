Новый вид ос, способных заменить ядохимикаты при борьбе с вредителями, нашли на Ольхоне. Фото: Екатерины Целих с сайта ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Научное открытие размером всего в пару миллиметров. Как стало известно КП-Иркутск, разглядеть интересные находки, собранные во время летних экспедиций на острове Ольхон и в районе Большой Байкальской тропы, старший научный сотрудник Зоологического института РАН Екатерина Целих из Санкт-Петербурга смогла только по приезду в северную столицу. Заглянув в микроскоп, ученый была поражена.

- Это же абсолютно новый вид! – поделилась она со своими коллегами.

Немало времени ушло на их изучение. Теперь со 100% уверенностью женщина может сказать, что совершила научное открытие.

На борьбу с вредителем

Екатерина Целих на острове Ольхон нашла новый род птеромалид – паразитических насекомых, используемых для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.

«Изучаемые нами насекомые очень мелкие, буквально пару миллиметров, поэтому их изучение — довольно кропотливое занятие», - рассказала пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», на территории которого и проводились заборы материалов, Екатерина Целих. – «Говоря простым языком, это паразитические осы. Их личинки развиваются на или в личинках других насекомых, приводя «хозяев» к гибели. Поэтому хальцид можно применять вместо ядохимикатов против других насекомых-вредителей».

Осы получили имя

Ученые описали новый род ос. В последствие они получили имя – Olchon с типовым видом Olchon yermak в честь завоевателя Сибири – атамана казаков Ермака, а Екатерина Целих сообщила всем о своем открытии, написав пару статей, которые уже опубликовали научные журналы. Останавливаться в своем изучении Сибири ученый не планирует. Кто знает, сколько еще открытий здесь можно сделать!

«Отправляясь в Восточную Сибирь в экспедицию, мы безусловно предполагали обнаружить необычные находки. Но тот факт, что открыт новый род, нас безусловно порадовал!», - поделилась с сотрудниками Нацпарка петербурженка. – «Я рассчитываю продолжить работу на этих берегах в новом, 2021 году».

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