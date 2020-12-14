После землетрясения в музее сами завелись старинные часы XIX века, которые не могли починить два года

те самые часы XIX века. Фото: предоставлено Натальей Сметневой

Землетрясение, которое произошло в Иркутской области утром и вечером, 10 декабря оставило мистический след в Ангарском музее часов. Оказалось, что подземные толчки, под которые жители Приангарья проснулись и под которые легли спать, умудрились завести часы XIX века. Самый опытный часовой мастер не мог починить и завести этот механизм целых два года. А после природного катаклизма, часы заработали почти как швейцарский «Ролекс».

-Это очень интересные часы - фонарь, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» заведующая экспозиционным отделом Ангарского музея часов Наталья Сметнева. - Также их называют «люцерновые». Они выполнены в форме газового фонаря. Такими освещались улицы европейских городов с XVI века. Нам их в 1977 году передала жительница Санкт-Петербурга. После землетрясения они у нас сами по себе внезапно пошли.

Но и это еще не все чудеса. Землетрясение завело и бронзовые настольные японские часы фирмы «Сейкоша» начала ХХ века. Их в 1979 году купил еще основатель Ангарского музея Павел Курдюков. По легенде часы вывезли с территории японского военного штаба еще во время второй мировой войны.

- После землетрясения прошло уже несколько дней, а они работают как новые! - удивляется Наталья Сметнева. – Удивительно, но факт.

Часы не могли починить два года. Фото: предоставлено Натальей Сметневой

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