Землетрясение силой в 6 баллов произошло в Иркутске утром 10 декабря

Землетрясение силой в 6 баллов произошло в Иркутске 10 декабря

Землетрясение произошло в Иркутске утром 10 декабря. Горожане ощутили подземные толчки примерно в 5.44 часов утра. Сила толчков в Иркутске составила 5-6 баллов.

- Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в дельте озера Байкал в 16 км. северо-западнее от поселка Дубинино, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службах ГУ МЧС России по Иркутской области и Бурятии. - Там магнитуда сейсмособытия составила 7,6. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Сейчас собирается информация о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области.

Иркутяне же теперь не могут заснуть, и бурно обсуждают землетрясение в соцсетях, сравнивая его с тем, которое произошло в Иркутске совсем недавно - в ночь на 22 сентября 2020 года. Напомним, тогда эпицентр находился с Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка Култук, там ощущались толчки в 5,9 баллов. В Иркутске и Слюдянке сила толчков составила 5 и 6 баллов. Тогда жертв и разрушений в области не было.

- Сейчас качало так, что штукатурка с потолка сыпалась, - пишут в соцсетях иркутяне о землетрясении, которое разбудило их ранним утром, 10 декабря.

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