Последствия землетрясения 22 сентября 2020 в Иркутске: трещины в домах и отключение света

Последствия землетрясения 22 сентября 2020 в Иркутске: трещины в домах, отключение света и испуг горожан. Фото: Федор Иванов

Землетрясение, которое произошло в Иркутске в ночь на 22 сентября остается главной темой обсуждения у горожан. Напомним, первые подземные толчки силой в 5-6 баллов произошли в 02.02 часа. Не почувствовали их разве что сибиряки с очень крепким сном. Ведь у одних ходуном заходила кровать, у других с петель сорвалась книжная полка, у третьих и вовсе со стен слетели и разбились зеркала. Не успели все оправиться от испуга, как в 02.20 часа случился повторный толчок силой до 4 баллов. Как оказалось, эпицентр землетрясения находился с Слюдянском районе, в поселке Култук. Там ощущались толчки в 8 баллов. Ну а помимо Иркутска и Култука, подземные толчки ощущались в Иркутском, Шелеховском, Усольском, Черемховском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Слюдянском районах, Зиме, Свирске. Последствия землетрясения 22 сентября 2020 устраняют до сих пор.

- Видимых повреждений домов в Култуке нет, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» заместитель мэра Култука Олег Ковалев. – Звонки от местных жителей поступают, но о разрушениях и трещинах в домах никто не сообщал. Печные трубы в частном секторе целы. Что касается электроснабжения, то после толчков, свет в поселке отключили до утра. Но, сейчас уже все работает. Котельные работают в штатном режиме.

А вот в некоторых поселках Слюдянского района последствия землетрясения 22 сентября 2020 года устраняют до сих пор. Без света остаются 1037 человек. Это жители 140 многоквартирных и 32 частных домов. Завершить ремонт планируют в ближайшее время.

Нет разрушений и в Иркутске. Все объекты электросетевой компании работают бесперебойно. На Ново-Иркутской ТЭЦ также все спокойно. Правда, иркутяне, немного отойдя от ночного шока и эмоций, все же начали публиковать в соцсетях последствия землетрясения. Оказалось, что в некоторых домах все же появились трещины. Одну из них увидел Федор Иванов, когда утром выглянул в окно своего панельного дома по улице Баумана, 243 А.

- У меня образовалась трещина вокруг одного оконного проема, - рассказывает «Комсомолке» Федор Иванов. – Кажется, что часть бетона скоро может отвалиться и рухнуть с высоты 4 этажа. Есть ли такие же трещины у соседей? Не знаю, пока не спрашивал. Утром встал и пошел на работу. Никуда обратиться пока не успел. Обязательно буду вызывать специалистов, чтобы осмотрели повреждения.

Вслед за видео Федора Иванова в группе «Инцидент Иркутск» появились и другие видеоролики. Иркутяне показали трещину в одном из домов в микрорайоне Союз. Сняли на видео небольшие трещины и в доме на бульваре Постышева.

Тем временем, в Иркутске начали обследовать дома, чтобы узнать о всех возможных повреждениях. По словам властей, особое внимание уделят панельным домам «335-й серии». Рейды проведут специалисты Фонда капитального ремонта Иркутской области.

- Мы создали рабочие группы, которые обследуют районы, где ощущалось землетрясение. – отметил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Властям на местах необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимых объектов. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Добавим, что полностью обследование рабочие группы должны завершить 22 сентября, в 18.00 часов и работы по устранению последствий землетрясения продолжатся.

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