Дома 335-й серии проверят после землетрясения в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске, где в ночь на 22 сентября произошло землетрясение силой в 5-6 баллов, продолжают обследовать дома, чтобы узнать о возможных повреждениях. По словам властей, особое внимание уделят панельным домам «335-й серии». Рейды проведут специалисты Фонда капитального ремонта Иркутской области.

- Жертв и разрушений в регионе нет, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты Иркутска работают в штатном режиме.

Напомним, сильные подземные толчки в 2.02 ночи почувствовали как жители первых, так и верхних этажей. Как оказалось, эпицентр землетрясения находился в 15 км от поселка Култук Слюдянского района. Подземные толчки, помимо Иркутска, ощущались в Иркутском районе, Шелеховском, Усольском, Черемховском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Слюдянском, Зиме, Свирске.

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