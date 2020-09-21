"В любой непонятной ситуации надо выпить стаканчик йогурта": обезьяну Лею пришлось отпаивать после землетрясения

"В любой непонятной ситуации надо выпить, и лучше не воду, а стаканчик йогурта": обезьяну Лею пришлось отпаивать после землетрясения.

"Отпустило... Попугаи перестали дико орать, а собаки истерически лаять. Обезьяну Лею получилось довольно быстро успокоить стаканчиком йогурта и даже коты-аристократы уже угомонились и готовы уснуть. Значит можно немного выдохнуть". В иркутском зоопарке по случаю землетрясения случился самый настоящий апокалипсис.

"Кот успокоиться не может, нарезает круги по комнате и вопит. Причем началось это за несколько минут до землетрясения. Правда, животные все чуют", - соцсети в Иркутске сегодня ночью полны таких признаний. Перенесшие стресс вместе со своими питомцами иркутяне не могут уснуть, пока не поделятся пережитым. Так-то одна животина! А если их сотня?

"Было страшно, действительно очень страшно... Огромные стекла и большие аквариумы вполне могли не выдержать такого натиска стихии, но обошлось. Кажется, всё целое, кроме нервов", - хозяйка иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина рассказывает, как успокаивали животных, почувствовавших земные толчки.

Проще всех, почти как человек, отреагировала, конечно, обезьянка Лея. У нее в любой непонятной ситуации есть готовое решение - выпить что-нибудь сладенькое и съесть что-нибудь вкусненькое. И жизнь наладится. Никого не напоминает? Спорим, сразу после ЧП десятки иркутян метнулись к холодильнику, чтобы достать какой-нибудь кусок торта, оставшийся с вечеринки. Тем более, что трясло как в железнодорожном вагоне.

"Кстати, когда было землетрясение в 2008 году, сопоставимое по силе с сегодняшним, животные вели себя гораздо спокойнее, хотя мы тоже носились по зоопарку и пытались наблюдать за обстановкой. Скорее всего, конечно, сказалось время суток. Тогда в городе было утро. А когда вокруг светло, не так страшно. А сегодня испугались все, кроме рептилий. Им все нипочем. В подземелье, видимо, трясло не так сильно... ", - рассказывает Людмила Ивушкина.