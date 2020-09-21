Землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске: "Тряхануло - так тряхануло"

Землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске: толчок в 5-6 баллов ощутили жители региона.

Ночью иркутяне проснулись от мощного землетрясения. Стены дрожали, люстры ходили ходуном. Посуда дребезжала. Жители, квартиры которых находятся на верхних этажах домов, испугались больше других, потому что дома буквально качало. Землетрясение 22 сентября 2020 года силой в 5-6 баллов было самым серьезным за последние 10 лет. Иркутяне до сих пор помнят землетрясение 2008 года, которое фактически разрушило Култук. Но тогда сила толчков в эпицентре была около 8 баллов. Сейчас ситуация "детская".

"Землетрясение магнитудой 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1, эпицентр в Слюдянском районе п. Култук, в Иркутске и Слюдянке толчки силой 5-6 баллов, жертв и разрушений нет", - скупо сообщили подробности в ГУ МЧС по Иркутской области.

И все-таки иркутяне, проснувшись в 2 часа ночи, испытали немало неприятных минут. Радует, что эксперты, до которых "КП" в Иркутске смогли дозвониться, успокаивают -повторные толчки всегда слабее первого. Бояться нечего. И все же землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске не на шутку взволновало горожан.

- Несколько секунд было - вся мебель ходуном, - делится эмоциями иркутянка Яна Варшавская.

Ее слова может подтвердить любой горожанин. Ощущение, когда ночью вздрагиваешь от того, что "подпрыгивает" холодильник, а с ним посудный шкаф - те еще.

-В 18-этажке меня даже по кровати чуть-чуть покатало, - суровые мужчины тоже не скрывают того, что почувствовали удар стихии. Егор Климов честно описал, как было дело. Он живет на шестом этаже и ты, живя на первом, ему веришь. Так оно и было. Хуже всех, конечно, пришлось тем, кто на верхних этажах. Они не могут уснуть до сих пор - жутко.

-Меня за всю жизнь так не трясло. Это кошмар. И кошки. Кошки еще до толчка проснулись и начали носиться по комнате, пишут люди в соцсетях.

Землетрясение 22 сентября 2020 года запомнится жителям юга региона. Уже через несколько часов работники ЖКХ будут осматривать дома. И вполне возможно, что найдут где-то трещины. Любые толчки земной коры дорого обходятся Иркутску.

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