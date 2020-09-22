Видео с огромными провалами на трассе «Байкал» было снято до землетрясения

Видео с проваленной трассой «Байкал» было снято до землетрясения. Фото: "Инцидент Иркутск"

Через несколько часов после землетрясения, которое произошло в Иркутске в ночь на 22 сентября, горожане начали публиковать в пабликах в соцсетях последствия подземных толчков. Один из таких роликов больше напомнил кадры из фильма-катастрофы. На трассе «Байкал» сняли провалившийся асфальт. Автор намекнул, что якобы дорога превратилась в разломы именно после землетрясения.

Однако, многие подписчики сразу начали опровергать эту версию. Многие в комментариях начали писать, что видео старое, и снято он вовсе не осенью, а летом.

Я еще в начале лета это видел, - пишет автомобилист Роман. - Ничего не изменилось, грунт просто размыло.

- В конце июля 2019 года размыло еще, - соглашается с этим еще один автолюбитель Егор.

То, что видео действительно старое подтвердили вскоре официально. Как стало известно «КП»-«Иркутск, это 253 километр трассы Р-258 «Байкал» на территории Бурятии. Этот участок находился на ремонте еще до землетрясения.

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