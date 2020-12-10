Землетрясение в Иркутске последние новости на сегодня 10 декабря: в эпицентре разрушений нет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутске ранним утром, 10 декабря. Иркутская область и Бурятия следит за последними новостями о подземных толчках в 5-6 баллов, которые ощутили иркутяне в 05.44 утра. Напомним, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в дельте озера Байкал в 16 км. северо-западнее от поселка Дубинино. Корреспонденты «КП»-«Иркутск» дозвонились в район, чтобы узнать последствия землетрясения 10 декабря.

- Действительно, эпицентр находился у нас, - рассказывают в Единой дежурной диспетчерской службе Кабанского района. – По последним данным, разрушений нет. Никто не пострадал. Все работает в штатном режиме.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, толчки ощущались в 7 районах: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ. Сейчас собирается информация о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области.

Напомним, последнее крупное землетрясение в Иркутске произошло в ночь на 22 сентября 2020 года. Тогда эпицентр находился с Слюдянском районе, в 15 километрах от поселка Култук, там ощущались толчки в 5,9 баллов. В Иркутске и Слюдянке сила толчков составила 5 и 6 баллов.

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