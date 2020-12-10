Землетрясение 10 декабря 2020 в Иркутске: в городе введен режим повышенной готовности

Землетрясение произошло ранним утром, 10 декабря 2020 в Иркутске. Напомним, горожане проснулись от подземных толчков, сила которых составила 5-6 баллов в 05.44. Уже через несколько минут дежурные службы города начали собирать информацию о последствиях землетрясения в Иркутске 10 декабря. Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности.

- Управляющие компании уже начали обследование домов, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе администрации Иркутска. - Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений также нет. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме.

Добавим, что эпицентр землетрясения 10 декабря в Иркутске, находился в Кабанском районе Бурятии.

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