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Четырех кречетов, пойманных браконьерами в Бурятии для охоты, выпустили на волю

Орнитологи тщательно подобрали оптимальное для этого место
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Четырех кречетов, пойманных браконьерами для охоты, выпустили на волю.

Четырех кречетов, пойманных браконьерами для охоты, выпустили на волю.

Следователи из Бурятии выпустили на волю четырех кречетов. Редкие птицы были отловлены браконьерами, скорее всего для вывоза в страны Ближнего Востока, где арабские шейхи устраивают с ловчими птицами охоту.

- Бурятия является местом обитания многих редких и исчезающих видов животных, - поясняют в СУ СКР Бурятии. - По северным районам можно встретить особо ценных птиц из семейства соколиных, которые нередко становятся объектом незаконной охоты. 7 декабря 2020 года в лесном массиве на территории республики задержана очередная группа охотников, которые, по версии следствия, занимались незаконным отловом хищных птиц. В группе помимо местных жителей находился иностранец с Ближнего Востока.

На их стоянке и нашли четырех кречетов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Их отправили под наблюдение специалиста-орнитолога. Но биологи предупредили, что слишком долго держать их в неволе нельзя, кречеты потеряют охотничьи навыки. Поэтому было решено как можно быстрее отпустить их на волю. Хищным птицам предстоит зимовка, а потом они улетят севернее.

Браконьерам придется ответить за незаконную добычу диких животных, занесенных в Красную Книгу. Наказание за это, особенно с учетом того, что все это совершено группой лиц, по предварительному сговору, достаточно суровое - до 8 лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.

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