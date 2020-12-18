4-летний ребенок умер в детском саду в Забайкалье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедия произошла 17 декабря в детском саду забайкальского села Казаново. Около 14 часов дня к воспитательнице подошел 4-летний мальчик и пожаловался на плохое состояние. Женщина сразу вызвала неотложку, и позвонила родителям ребенка. Прибывшие медики приняли решение срочно госпитализировать малыша. Но до больницы ребенка не довезли. Он умер в карете скорой помощи.

- Когда стало известно о смерти мальчика, в детский сад приехали следователи, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Они допросили родителей ребенка, руководство и персонал детского сада. Также осматриваются помещения, в котором находятся ребятишки. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Что стало причиной смерти малыша, пока неизвестно. В ближайшее время это установит судебная медицинская экспертиза.

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