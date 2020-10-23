Мальчик простил своего соседа, который тяжело ранил его за то, что он залез на машину

Пострадавший мальчик Ростислав. Фото: предоставлено Дианой Строкиной

Этим летом жизнь 9-летнего Ростислава Строкина из забайкальского поселка Приаргунск разделилась на до и после. Если раньше он носился по улицам и вообще не болел, то теперь он вынужден постоянно наблюдаться у врачей, и даже не может сходить на свою любимую физкультуру. 27 июля мальчишка стал живой мишенью для вооруженного соседа из дома напротив.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом шокирующем случае. Началось все с того, что Ростислав вместе с другом играл у ограды 59-летнего соседа Константина Позднякова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). В какой-то момент, ребятишки залезли на запасное колесо его машины, прикрученное к задней двери. Автомобиль был припаркован за забором. Мужчина увидел это в окно. Сначала он сделал мальчикам замечание, а затем схватил пневматическую винтовку и открыл огонь по ребятам, попав Ростиславу в грудь

- Не представляю, как Ростик терпел эту боль, - рассказывала тогда «Комсомолке» мать раненого мальчика Диана. – Пуля застряла в легком, вызвав отек. А сын даже не плакал. Его отвезли в больницу в Читу, где он пролежал две недели.

Стрелок, по словам матери Ростислава, тогда даже не извинился за свой поступок. И вообще не смог внятно объяснить, зачем открыл пальбу по беззащитным детям. Вскоре мужчину отправили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением оружия». На днях расследование завершилось. Собраны все доказательства вины Константина Позднякова. Как сообщили в следственном комитете Забайкалья, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Но, мать раненого мальчика уже не хочет сурового приговора для мужчины.

- Знаете, если летом я хотела упечь его за решетку, то теперь тюрьмы ему не желаю, - рассказывает "КП"- "Иркутск" Диана Строкина. – Через своего адвоката он передал, что не выживет в колонии. Не хочу брать грех на душу, если он, например, умрет там. Он все же извинился. Я его простила. Да и Ростик тоже. На суде даже помахал ему рукой. Говорит, что обиды на этого дядю не держит. Сын даже первым начал здороваться с женой Константина. Да и мы с ней общаемся.

Мать Ростислава уже попросила суд при возможности не назначать Константину реальный срок заключения. Женщина только подала на него иск на 1 млн рублей. Деньги пригодятся при лечении школьника, которое к слову, еще не закончено. А виновник передал, что готов помогать.

Пуля до сих пор находится в теле мальчика. Стрелок же вообще не может объяснить, что привело его в ярость и зачем он начал пальбу по детям. Клянется, что не хотел никаких травм.

- Недавно мы ездили на обследование в Читу, - продолжает Диана. – Хирурги говорят, что, конечно, ее нужно удалять. Но это серьезный риск. Ведь чтобы достать ее, нужно делать новое отверстие в легком, которое еще не до конца зажило.

И хотя маленький Ростислав уже почти забыл тот страшный июльский вечер, и не боится выходить из своей ограды гулять, напоминать о себе травма ему еще будет. Например, о службе в армии парнишке точно стоит забыть. Да и не тольrо о ней. Ограничения здоровья будут серьезными.

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