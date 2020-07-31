31 Июль 2020 2020-07-31T10:50:56+03:00

Арестован житель Забайкалья, который расстрелял ребенка за то, что тот залез на машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В небольшом забайкальском поселке Приаргунск отправлен в СИЗО 59-летний местный житель, который 27 июля открыл огонь из пневматической винтовки по 9-летнему мальчику. Причиной этому стало то, что ребенок забрался на запасное колесо его внедорожника.

- 31 июля суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Мужчина обвиняется по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этом случае. Мать пострадавшего мальчика Ростислава Строкина Диана до сих пор находится в шоке, что сосед открыл огонь по ребенку по пустяковому поводу.

- Они ничего не сломали на его машине, - рассказывала «КП»-«Иркутск» Диана. - В конце концов, сосед мог взять Ростика за руку и привести к нам домой. Зачем хвататься за оружие? Это ведь дети! Тем более что пацанам всегда интересно изучать автомобили. Да и сын у меня не пакостный.

По словам матери Ростислава, сосед так и не принес извинений семье мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU