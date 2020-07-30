Мать мальчика которого сосед расстрелял за то, что он залез на машину: «Пуля застряла у сына в легком»

Громкий хлопок с улицы, похожий на выстрел, жительница забайкальского поселка Приаргунска Диана Строкина услышала, когда вечером с младшим ребенком на руках выходила из бани. Женщина не на шутку перепугалась, ведь за оградой вместе с другом гулял ее 9-летний старший сын Ростислав.

«Мама, смотри какая рана»

- Я выглянула за калитку и начала кричать: «Ростик, ты где?», - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск"» Диана. - И увидела сына… Он выходил из ограды напротив, держался за бок, шел с трудом. Потом поднял футболку и сказал: «Мама, в меня стреляли. Смотри, какая рана». Я чуть в обморок не упала!

Эту дикую историю вот уже 3 дня обсуждает весь Приаргунск с населением в 7 тыс. человек. Все произошло поздним вечером 27 июля. По версии следствия 59-летний местный житель Константин Поздняков (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) увидел в окно двоих соседских мальчишек, среди которых был и Ростислав Строкин. Дети залезли на запасное колесо его машины, прикрученное к задней двери. Автомобиль был припаркован за оградой. Константин сделал замечание, а затем схватил пневматическую винтовку и открыл огонь по ребятишкам, попав Ростиславу в грудь.

- Возле забора этого мужчины всегда дети играют - там песочница рядом, - говорит Диана. - Вот и в тот вечер Ростик с другом гуляли неподалеку. Как все было, я знаю со слов сына. Ростислав рассказывает, что когда он залез на бампер и стал держаться за запасное колесо, сосед кинул кирпич, а затем начал стрелять: первый раз в воздух, а второй - в Ростислава, с расстояния примерно 2 метров. Когда сын упал от боли, этот сосед даже не стал вызывать скорую. Он просто вытер ему кровь и отправил домой.

Но больше всего Диану Строкину шокирует, что мужчина в принципе схватился за оружие. Ведь перед ним были дети!

- Они ничего не сломали на его машине, - сдерживая слезы, продолжает Диана. - В конце концов, сосед мог взять Ростика за руку и привести к нам домой. Зачем хвататься за оружие? Это ведь дети! Тем более что пацанам всегда интересно изучать автомобили. Да и сын у меня не пакостный. Он вообще редко гуляет, в основном сидит дома и помогает мне водиться с младшим братиком.

Грозит от 8 до 20 лет в колонии

По словам матери, после произошедшего Ростислав был в сознании. Он стойко терпел боль, несмотря на пулю, застрявшую в теле. Родителям пришлось еще несколько часов ждать, пока сыну окажут помощь.

- Наши местные врачи поставили ему обезболивающие, сделали снимок, - говорит Диана. - Мы стали звонить в Читу - думали, санавиацией доставят. Но оказалось, что из-за погодных условий это невозможно. В Краснокаменске сначала принимать отказались, но когда мы дозвонились в областной минздрав, все же согласились. Повезли туда, а через сутки Ростика на автомобиле скорой доставили в Читу. Сейчас он чувствует себя лучше. Но, скорее всего, предстоит операция, ведь пуля застряла в легком. Нужно извлекать.

Ну а что же стрелок? Спустя 2 дня после инцидента следователи задержали его на 48 часов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». По ней мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Меру пресечения ему должны избрать 31 июля.

- Мы будем ходатайствовать о заключении под стражу, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. - Вскоре мужчине должно быть предъявлено обвинение. Его пневматическая винтовка изъята. Сейчас проводятся судебные экспертизы.

По словам матери Ростислава, сосед так и не принес извинений семье мальчика.

- Вроде адекватный мужик. Не понимаю, почему он так себя повел, - говорит отчим Ростислава Роман. - Мы с женой с ним не дружили, но и не ругались. Просто здоровались, и все.

Что еще известно о стрелке? По словам Дианы Строкиной, сосед вполне приличный человек. Женат. У мужчины собственный экскаватор и КамАЗ, на которых он работает на себя. В конфликтах и скандалах в поселке замечен не был.

- В полиции он сказал, что сожалеет о произошедшем, - заключает Диана. - Но ко мне так и не подошел, чтобы объясниться. Да и не нужны мне его извинения. Хочется, чтобы он понес заслуженное наказание.

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