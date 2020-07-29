2020-07-29T15:18:10+03:00
Происшествия

Житель Забайкалья расстрелял 9-летнего мальчика за то, что он залез на его внедорожник

Ребенок, получив ранение в грудь из пневматической винтовки, находится в больнице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Забайкалья расстрелял 9-летнего мальчика за то, что он залез на его внедорожникЖитель Забайкалья расстрелял 9-летнего мальчика за то, что он залез на его внедорожникФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Трагедией едва не закончились игры во дворе с соседской машиной для 9-летнего мальчика из забайкальского поселка Приаргунск. 27 июля ребенок, гуляя на улице, забрался на запасное колесо соседского внедорожника. 59-летний хозяин машины это увидел. Он вышел на улицу и сделал мальчишке замечание, а затем неожиданно вернулся в дом за пневматической винтовкой и выстрелил из нее в ребенка, попав ему в грудь. С проникающим ранением грудной клетки пострадавшего школьника доставили в больницу, где врачи спасли ему жизнь.

- 29 июля стрелка задержали на 48 часов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – У него нашли и изъяли пневматическую винтовку марки Hatsan. Сейчас проводятся судебные экспертизы. Сейчас готовим документы для того, чтобы мужчину заключили под стражу.

Добавим, что раненый мальчик в сознании. Он уже смог сам рассказать следователям о случившемся. Опрошены его родители, а также другие свидетели и очевидцы стрельбы. Возможно, вскоре появятся новые подробности инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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