Педофил, похитивший девочку в Иркутске, избежал тюремного срока

Избежать длительного тюремного заключения удалось 48-летнему педофилу из Иркутска. Напомним, 23 ноября прошлого года, он средь бела дня похитил 9-летнюю девочку, силой затолкав ее в салон своего автомобиля. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза, показала, что мужчина невменяем. На днях суд вынес ему приговор.

- Во время похищения ребенка, он не осознавал опасность своих действий, и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По психическому состоянию он представляет общественную опасность. В связи с этим, мужчина не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Ленинский районный суд Иркутска отправил его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

Слава Дорошенко с наградой от МВД

Похищение девочки тогда чудом удалось предотвратить. И все благодаря 16-летнему школьнику Вячеславу Дорошенко. Слава шел с тренировки по баскетболу, и заметил, как недалеко от авизавода, мужчина, силой затаскивает на заднее сиденье авто кричащую школьницу. Парень побежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя Глеба Сизых. Вместе они бросились в погоню за преступником, и тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную девочку. После этого, Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции.

Педофила поймали через несколько часов. Им оказался иркутянин, который уже дважды сидел за изнасилования. Корреспонденту «КП»-«Иркутск» удалось узнать, что в общей сложности преступник провел за решеткой 16 лет. А освободился он из мест не столь отдаленных за два года до нового преступления в марте 2017 года.

Ну а Слава Дорошенко и Глеб Сизых стали в Иркутске настоящими народными героями. Они получили награды от иркутского МВД. Кроме этого, знаменитый боец Александр Емельяненко, узнав о поступке школьника, пригласил его на свой бой против Михаила Кокляева. Глава СК России Александр Бастрыкин наградил Славу медалью «Доблесть и отвага».

Кстати, парень, который в этом году окончил 10 класс, уже определился со своей будущей профессией

- Да, я четко решил, что хочу стать полицейским, а именно следователем, - недавно рассказывал Слава корреспонденту «КП» - «Иркутск». – В следующем году буду поступать в институт МВД.

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