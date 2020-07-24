Надругавшийся над 9-летней девочкой братчанин задержан в Красноярске

24 Июль 2020 2020-07-24T14:33:58+03:00

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Братским следователям спустя 11 месяцев удалось найти местного жителя, который в августе 2019 года надругался над 9-летней девочкой. Еще в прошлом году по записи видеокамеры, на которую попал преступник удалось восстановить облик мужчины, составить точный фоторобот и приметы нападавшего. Его личность установили на днях. Его внешность узнала одна из жительниц Братска, которая и сообщила в полицию.

- 27-летнего мужчину задержали в Красноярске, куда уехал после преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Его причастность к нападению на девочку подтвердила генетическая экспертиза. Девочка также узнала его во время опознания.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Он уже дал признательные показания и подробно рассказал о преступлении. Сейчас он находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU