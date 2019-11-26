Сибиряк на машине преследовал и задержал маньяка, который похитил школьницу посреди улицы

- Помогите, там какой-то маньяк девочку похитил! – начал кричать и стучать в окно машины 28-летнего иркутянина Глеба Сизых подбежавший школьник. Мужчина, который работает мастером строительной площадки на территории Иркутского авиазавода, только что вышел со смены, прогрел машину и собирался ехать домой. Но на зов не мог не отреагировать, открыл дверцу машины. Подросток второпях объяснил ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746100" frameborder="0"></iframe> В Иркутске арестован мужчина, похитивший 9-летнюю девочку.

- Он силой затащил ее в машину! – второпях объяснял школьник. – Она лишь успела крикнуть «Помогите!».

- Неудачно пошутил? Да у меня и мысли такой не возникло, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Глеб Сизых. – По эмоциям было понятно, мальчишка напуган. Я ринулся в сторону той машины. Хотел посмотреть, как отреагирует тот мужик, и сама девочка. Только мы с пареньком начали подходить к автомобилю, как она резко тронулась с места, и поехала.

Глеб сразу откликнулся на призыв мальчика о помощиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глеб спросил напарника, запомнил ли тот номер машины, но он ответил, что нет. Тогда мужчина скомандовал школьнику, прыгать в салон его авто, и вместе они бросились в погоню. Продолжалась она всего несколько сотен метров. То ли от незнания района, то ли из-за охватившей его паники, преступник свернул во дворы, и заехал в тупик. Деваться было некуда, и он высадил перепуганную маленькую пленницу. Сам же преступник намеревался скрыться, но авто Глеба перегородило дорогу.

- Я подбежал к нему, и спросил в чем дело? - продолжает Глеб. – А он мне в ответ: «Мужик, я, мол, обознался, думал, моя сестренка. Тут я немного растерялся, подумал, неужели невиновного человека заподозрил. Короче, открыл ему дорогу, но на всякий случай запомнил марку авто и госномер.

И не зря!

- Малышка стояла у забора и плакала, - продолжает Глеб. – Я не знал, как к ней подойти. Понимал, что меня теперь будет бояться. Подошел к ней, сразу сказал, чтобы она позвонила своей маме и передала трубку ему. Та так и сделала.

Объяснив матери всю ситуацию, Глеб вместе с пареньком довез школьницу до дома, а затем они все вместе отправились писать заявление в полицию. Преступника задержали уже через 40 минут. Им оказался ранее 48-летний судимый за изнасилование иркутянин.

- Я до сих пор в шоке от его поступка, - говорит бывшая сожительница задержанного Марина (имя изменено). – Сразу хочу сказать, я не собираюсь его защищать. В соцсетях пишут, что якобы я наняла ему адвоката. Это полное вранье! Я сама готова была разорвать его на части, как только узнала. Но мне не дали. Теперь знать его не хочу!

По словам женщины, с задержанным она жила последние три года. Именно столько лет мужчина находился на свободе после выхода из тюрьмы.

- Мы познакомились по переписке, когда он был за решеткой, - продолжает Марина. – Я приезжала к нему в колонию, чтобы понять, что он за человек. Мне он показался нормальным. Когда вышел, начали жить вместе, он подрабатывал, делая ремонты в квартирах. Я познакомила его со своими подругами, мы часто отдыхали в общих компаниях, в которых также были дети. Ничего подозрительного за ним никто не замечал. Недавно я взяла на себя кредит, купила машину и записала ее на него. Зачем? Да просто доверяла. Кстати, в этот автомобиль он и пытался затащить девочку. Теперь на машину смотреть не могу, буду продавать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1600" height="900" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746072" frameborder="0"></iframe> Полицейские наградили иркутянина Глеба Сизых, который спас 9-летнюю девочку от педофила.Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас преступник дожидается очередного суда в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего". Ему грозит от 5 до 12 лет лишение свободы. Пока же его как минимум на два месяца заключили под стражу.

- Выяснилось, что 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

Благодарственное письмо от МВД Иркутской области

А с девочкой работают психологи. Позже Глеб и его юный напарник узнали, что в тот момент, когда они приближались к машине, изверг пытался надругаться над ней на заднем сидении автомобиля. Заметив слежку, перепрыгнул за руль и дал газу.

Глеб Сизых, спасший ребенка от насильника, также беспокоится за здоровье малышки, и обещает навестить. Ну а пока, неравнодушного мужчину за его поступок наградили полицейские. МВД Иркутской области вручило Глебу почетную грамоту и ценный подарок. Такой же подарок ему вручили и руководители авиазавода.

- Я ничего геройского не совершил, - скромничает Глеб Сизых. – Считаю, что вся заслуга здесь мальчика, который не прошел мимо, и сообщил мне о маньяке.

Кстати, 16-летний 10-класник свою порцию оваций получит 27 ноября. В этот день, на уроки к нему придут полицейские, и также наградят перед всей школой.

Мужчину наградили иркутские полицейские, а также начальство Иркутского авиазавода.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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