Родители через соцсети нашли мальчика, который спас их дочь от педофила

- Девочка, не подскажешь, какая это улица? – обратился к 9-летней Соне (имя изменено), которая вечером возвращалась из школы домой, неизвестный мужчина, сидящий в машине. – Новаторов, - остановившись, ответила школьница. В эту секунду незнакомец вылез из салона, для того, чтобы якобы задать еще один вопрос, но вместо этого, схватил ребенка за куртку и начал запихивать на заднее сиденье.

- Помогите! – только и успела выкрикнуть Соня, перед тем, как оказаться запертой в салоне.

На этот крик обернулся мальчик, который шел в нескольких метрах. Мальчишка понял, что сам отбить девочку из рук преступника не сможет, и бегом рванул к другой машине, припаркованной неподалеку от авиазавода.

- Дяденька, там, кажется, девочку похитили! – крикнул он водителю, и указал на машину, в которую силой затащили Соню. Мужчина без лишних вопросов вышел и направился в сторону подозрительного авто. Заметив это, водитель, удерживающий Соню в салоне, быстро пересел с заднего сиденья за руль, заблокировал двери, и нажал на газ. Вот только далеко ему уехать не удалось. Запаниковав, он свернул во дворы и заехал в тупик. Разворачиваться было некуда, так как сзади на своем авто дорогу ему перегородил тот самый мужчина, к которому за помощью обратился мальчик.

- Только после этого, преступник высадил дочку, - рассказывает «КП-Иркутск» мама девочки. - Открыл окно, и говорит: «Мужик, да я перепутал, думал моя сестренка». Мужчина, как позже признался, сначала растерялся, и отпустил его. А когда тот уехал, понял: «Какая сестренка, мужику то на вид лет 50!».

Но было уже поздно, преступник, который пытался надругаться над ребенком, но не успел, уже уехал. Хорошо, что мальчишка, который и спас девочку от изверга, сразу достал из рюкзака ручку с листком, и записал номер его машины. По словам матери школьницы, задержали беглеца уже через 40 минут.

- Говорят, он уже был судим, - продолжает мама девочки. – Но меня больше беспокоит состояние дочери. У нее стресс, она очень сильно испугалась. Говорит, пыталась выскочить из машины, но этот мужик припарковался у самого забора, так чтобы невозможно было открыть дверь. Кстати, мальчика, который спас дочь мы нашли через соцсети. Связались с его мамой, чтобы отблагодарить. Но имя его называть пока не хотим, боимся. Вдруг этот преступник будет гулять на свободе, и начнет его искать.

Добавим, что в следственном комитете региона новость о задержании мужчины, который затащил Соню в салон машины, подтвердили. Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Информация о личности задержанного, а также подробности преступления, появится в ближайшее время.