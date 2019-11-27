2019-11-27T08:05:08+03:00
Общество

Теперь ждут на службе в полиции: школьника, который спас девочку от педофила, наградили в Иркутске

Славе Дорошенко вручили почетную грамоту и игру «Я полицейский» [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Теперь ждут на службе в полиции: школьника, который спас девочку от педофила, наградили в Иркутске. Фото: Наиля НАГИЕВА.Теперь ждут на службе в полиции: школьника, который спас девочку от педофила, наградили в Иркутске. Фото: Наиля НАГИЕВА.
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Поступок, который совершил в минувшие выходные 16-летний иркутский школьник Слава Дорошенко, сейчас обсуждают по всей стране. Этот худенький 10-классник, не прошел мимо чужой беды, и спас 9-летнюю девочку из рук педофила. Напомним, Слава, возвращаясь с тренировки по баскетболу, заметил, как недалеко от авиационного завода, неизвестный громила, силой затаскивает на заднее сиденье автомобиля просящую о помощи школьницу. Паренек, не растерялся, подбежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя Глеба Сизых. Вместе с ним, Слава бросился в погоню за преступником, и тот, запаниковав, заехал в тупик и высадил перепуганную девочку. После этого, Глеб и Слава передали марку машины и госномер полиции.

Слава Дорошенко мечтает стать политиком. Фото: личный архив героя публикации.

Слава Дорошенко мечтает стать политиком. Фото: личный архив героя публикации.

Накануне почетную грамоту и ценный приз от полиции получил Глеб Сизых, а на следующее утро, аплодисменты в свой адрес услышал и главный герой – Слава Дорошенко. Начальство иркутского МВД пришло к нему прямо на урок. Чествовали парня перед всем его классом. Смельчаку подарили грамоту, сертификат в один из магазинов, а также настольную игру «Я полицейский». Кстати, этот подарок от оперативников был с намеком.

- Слава, ты проявил то, что и должен был проявить в той ситуации – неравнодушие, - обратились к парню полицейские. – Ведь кто-то мог просто снять все на телефон и через пару часов рассказать об этом в соцсетях. Тогда было бы потеряно время. А благодаря тебе преступление удалось предотвратить. Мы не только говорим тебе спасибо. После окончания школы ждем тебя на службе в полиции. Нам нужны такие герои, которые будут помогать обществу.

В Иркутске наградили школьника, который спас девочку от педофила.Видео: Наиля НАГИЕВА

Кстати, сам Слава в разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» признавался, что мечтает стать политиком. Кто знает, может после этого случая, парень действительно захочет служить в органах. Например, в уголовном розыске! Время подумать, у него еще есть.

Благодаря Славе и Глебу, жители Иркутска II могут спать спокойно. Преступник, которого помогли поймать ребята уже заключен под стражу в СИЗО. Выяснилось, что 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера, и вышел из колонии в марте 2017 года. Теперь он может вернуться туда на срок от 5 до 12 лет.

Полицейские уже предложили Славе поступить к ним на службу после школы. Фото: Наиля НАГИЕВА.

Полицейские уже предложили Славе поступить к ним на службу после школы. Фото: Наиля НАГИЕВА.

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Глеб Сизых Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глеб СизыхФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Преступника, который пытался похитить 9-летнюю девочку,задержали в Иркутске.Видео: СУ СК России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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