Школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила: «Даже мысли не было пройти мимо»

- Я шел с тренировки по баскетболу, и услышал позади детские крики: «Помогите!», - рассказывает «КП» - Иркутск» 16-летний Вячеслав Дорошенко – тот самый десятиклассник из Иркутска, который спас 9-летнюю девочку от педофила. Именно он заметил, как неизвестный силой затащил ребенка в машину и рассказал о случившемся 28-летнему Глебу Сизых, а потом вместе с ним бросился в погоню. – Оборачиваюсь, и вижу, как возле забора мужик здоровый маленькую девчушку силой на заднее сиденье затаскивает. На улице уже смеркалось, вокруг никого. Я хоть и спортсмен, но понял, что связываться с преступником опасно. Побежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя.

Далее напарники – Глеб и Слава – бросились в погоню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746157" frameborder="0"></iframe> Преступника, который пытался похитить 9-летнюю девочку,задержали в Иркутске.Видео: СУ СК России по Иркутской области

Глеб Сизых, услышав мольбы парня, ринулся в сторону подозрительной машины, которая так и стояла на месте. Но как только мужчина и школьник стали к ней подходить, она резко тронулась с места, и поехала.

Глеб тут же скомандовал Славе, прыгать в салон его авто, и вместе они бросились в погоню. Из-за незнания района, в панике, преступник сам загнал себя в угол. Он свернул во дворы и уперся в тупик. Деваться было некуда, и он высадил перепуганную маленькую пленницу. Сам же намеревался скрыться, но авто Глеба перегородило дорогу.

- Спрашиваем его: «Ты что с девочкой делаешь?», - продолжает Слава. - А он в ответ: «Парни я, мол, обознался, думал, моя сестренка». После этого он нажал на газ и поехал. Я же записал в телефоне марку его авто и госномер.

Глеб Сизых сразу откликнулся на просьбу мальчишкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

И не зря! Напарники вспомнили о похищенном ребенке. Малышка стояла недалеко от забора и рыдала. Чтобы не напугать ее снова, они подошли к ней и попросили позвонить маме, а потом передать трубку. Та так и сделала.

Объяснив матери всю ситуацию, Глеб со Славой довезли школьницу до дома, а затем вместе отправились писать заявление в полицию. Его ориентировку разослали всем экипажам города. А задержали преступника з уже через 40 минут на соседней улице. Им оказался ранее судимый иркутянин. Выяснилось, что 2001 года он отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из колонии в марте 2017-го. Теперь он может вернуться туда вновь на срок от 5 до 12 лет. Пока же его на два месяца заключили в СИЗО.

А с девочкой работают психологи. Когда отойдет, Глеб и Слава обещают навестить ее. Кстати, она учится в той же школе, что и парень. Правда, 10-классник ее ни разу не видел. Оказывается, Слава вообще не местный. Два месяца назад он переехал с родителями в Иркутск из Амурской области, и пока даже толком не успел выучить свой район и найти друзей. На новом месте, старшеклассник в первую очередь записался в спортивные секции. Баскетбольные тренировки, он совмещает с занятием волейболом.

- Я ничего геройского не совершил, - скромничает Глеб Сизых, и указывает на Славу. - Это его заслуга. Этот смельчак очень быстро сориентировался и сделал все, что от него требовалось.

- А у меня и мысли не было пройти мимо, - отвечает на это 10-классник. – Даже представить страшно, что бы этот здоровяк мог сделать с девочкой. Ее мама сказала, что придет ко мне в гости с тортом, чтобы отблагодарить.

Слава на том самом месте, где похитили девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, по рассказу матери Славы Дорошенко, примерно в 8-9 лет, когда семья жила на Дальнем Востоке, сын уже спасал тонущую в озере маленькую девочку. Правда, в МЧС или в МВД служить парень идти пока не собирается.

- Мечтаю стать политиком! – улыбается он. – Поступать, скорее всего, буду на исторический факультет.

Глеб Сизых уже получил от МВД Иркутской области и руководства авиазавода почетную грамоту и ценные подарки. Ну а 27 ноября сыщики придут на уроки к его неравнодушному напарнику Славе Дорошенко, и наградят его перед всеми учителями и учениками.

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